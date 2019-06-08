Задержанного журналиста Голунова обследуют в больнице

Журналиста Ивана Голунова, задержанного в столице, отправят в больницу для обследования. Решение было принято после того, как он пожаловался на плохое самочувствие.

Врачи скорой помощи, которую вызвали журналисту правоохранители, осмотрели журналиста и приняли решение направить его в больницу для более тщательного обследования. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Ранее журналист был задержан полицией, а при досмотре у него были обнаружены свертки с порошкообразным веществом. Впоследствии по месту его проживания были найдены схожие пакеты, а также весы. По факту данных обстоятельств было возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228 Уголовного кодекса России. Сам задержанный свою вину полностью отрицает и заявляет, что найденные вещи ему не принадлежат.