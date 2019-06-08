«Оранжевое» лето: в Москве объявлен четвертый уровень погодной опасности

Синоптики объявили в Москве и области «оранжевый» уровень погодной опасности. Виной тому - аномально жаркая погода. Соответствующие данные приводятся на прогностической карте, опубликованной на сайте Гидрометцентра.

Сегодня, 8 июня, и завтра среднесуточная температура в столичном регионе превысит норму на семь-восемь градусов.

«Степень интенсивности опасных явлений: "оранжевый" - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», - уточняется в публикации.

Метеорологи предупреждают, что завтра, 9 июня, в Москве воздух прогреется до +32 градусов, а в области ожидается и вовсе до +33. Также ожидается переменная облачность. Синоптики не исключают, что местами возможны кратковременный дождь и гроза.

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе также ожидается зной, однако уже возможны дожди.

Установившаяся в России жаркая погода несет с собой определенные риски для здоровья, которых можно избежать, если соблюдать простые условия. Рекомендации о том, что делать, когда за окном столбик термометра бьет тридцатиградусную отметку, дали в Роспотребнадзоре.