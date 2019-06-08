ПМЭФ-2019 побил рекорд по числу посетителей и объему контрактов

На Петербургском международном экономическом форуме в этом году было подписано 650 соглашений на сумму 3,1 триллиона руб. Об этом сообщил заместитель председателя оргкомитета ПМЭФ, советник президента РФ Антон Кобяков.

«Мы побили рекорд по объему подписанных соглашений на форуме», - отметил он.

По словам Кобякова, речь идет лишь о тех контрактах, которые не являются коммерческой тайной.

Форум побил рекорд не только по объему подписанных соглашений, но и по количеству и составу участников. Как рассказал Кобяков, ПМЭФ-2019 посетили более 19 тысяч человек из 145 стран мира.

Заместитель председателя оргкомитета также отметил, что в форуме приняли участие шесть глав государств и генсек ООН.

Сегодня в Санкт-Петербурге проходит заключительный день Петербургского международного экономического форума.