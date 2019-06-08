Саакашвили заявил о своем участии в выборах в Раду

Бывший президент Грузии и председатель Одесской областной администрации Михаил Саакашвили объявил о том, что идет на досрочные выборы в Раду, которые намечены на 21 июля.

«Посмотрев на этих старых политиков, на эти старые партии, посмотрев опять на эти договорняки, на то, что многие из них, независимо от моего личного отношения, еще больше подмочили свою репутацию, чем у них было полтора года назад, когда меня хватали и высылали, мы пришли к выводу, что надо идти на выборы самостоятельно», - говорится в обращении Саакашвили, опубликованном в Facebook.

Бывший губернатор Одесской области лишился гражданства Украины в июле 2017 года, когда находился в США. В конце мая Владимир Зеленский сообщил о своем намерении вернуть гражданство Саакашвили, после чего беглый политик вернулся в Киев.

Ранее было известно, что мэр Киева Виталий Кличко предлагал Саакашвили войти в руководство его партии «Удар» и отправиться с ней на выборы в Раду. Но экс-президент решил идти на выборы со своей партией «Движение новых сил».