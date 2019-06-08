В ЛНР открыли новые пункты приема желающих получить гражданство РФ

В городах Ровеньки и Свердловск самопровозглашенной Луганской Народной Республики открылись дополнительные пункты приема заявлений от граждан на получение российского гражданства.

Ранее документы можно было подать в Управление миграционной службы, семнадцать его подразделений и в два Центра административных услуг в Луганске и Антраците.

«Благодаря совместной работе МВД ЛНР и администраций городов и районов республики, для удобства граждан, открыты дополнительные пункты приема документов для получения гражданства Российской Федерации», - цитирует РИА Новости заявление ЦОС МВД ЛНР.

В Ровеньках и Свердловске документы у населения будут принимать в центрах административных услуг, уточники в министерстве.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлением о приема в гражданство РФ в упрощенном порядке».

Российский лидер особо подчеркнул, что инициатива Кремля продиктована исключительно гуманитарными соображениями и не являет собой стремление Москвы доставить проблемы официальному Киеву.

Однако, ситуация с гражданскими правами на юго-востоке Украины не оставила России выбора.