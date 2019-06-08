Орешкин поделился деталями обсуждения введения единой валюты РФ и Белоруссии

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сообщил, что вопрос введения единой в валюты в рамках интеграции России и Белоруссии в настоящее время обсуждается. Решение будет принято на уровне президентов обеих стран.

В субботу, 8 июня, на полях Петербургского международного экономического форума состоялись переговоры Орешкина и министра экономики Белоруссии Дмитрия Крутого. Они оба возглавляют рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции, которую Москва и Минск решили создать в конце 2018 года.

«Встречаются Центральные банки, обсуждают, стоит или не стоить это делать, как это делать, в какие сроки это делать. Здесь такое детальное обсуждение идет по каждому пункту союзного договора», - цитирует Орешкина РИА Новости.

Он добавил, что за пределы союзного договора ни одна из сторон не выходит.

В свою очередь, Крутой отметил, что в рамках программы углубления интеграции двух стран нельзя вырывать из контекста один пункт.

«В самом союзном договоре написано, что в условиях создания единого экономического пространства по всем направлениям финалом становится единая валюта. Поэтому, наверное, этой конструкции мы будем придерживаться», - сказал он.

В прошлом году лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры. В ходе беседы главы государств обсудили варианты интеграции в формате Евразийского экономического союза и рассмотрели возможные варианты развития обоюдного сотрудничества в рамках Союзного государства.