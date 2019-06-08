В СК РФ прокомментировали убийство мастера спорта по греко-римской борьбе в Москве

В ночь с 7 на 8 июня, на берегу пруда в парке, расположенном на улице Южнобутовская, было обнаружено тело мужчины 1985 года рождения. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по городу Москве.

«В настоящее время проводится комплекс оперативных действий и розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, причастных к его совершению,» - сообщила официальный представитель СУ СК РФ по городу Москве.

Известно, что убитым оказался 34-летний мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Чуев. Мужчина заметил на берегу пруда в парке, как трое хулиганов пристают к беременной женщине и заступился за нее. Он сделал троим злоумышленникам замечание, но они не успокоились, а наоборот начали избивать спортсмена.

Обессиленный молодой человек упал в воду, но компания продолжала наносить удары, пока он полностью не скрылся под водой. Хулиганы скрылись с места преступления.