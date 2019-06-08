Медики справились с ожогами дыхательных путей у Бари Алибасова

Медикам удалось справиться с ожогами дыхательных путей у продюсера Бари Алибасова. Однако он по-прежнему находится в состоянии медикаментозного сна, сообщил его сын, Бари Алибасов-младший.

Вместе с тем он подчеркнул, что существуют и другие проблемы, например, ожоги кишечника.

«С ними борются врачи. Опасность в том, что если ожог неправильно срастется, то фактически у него не будет проходимости, все закупорится», - цитирует Бари Алибасова-младшего РИА Новости.

Сын продюсера отметил, что врачам «очень тяжело справиться» с этой ситуацией.

«В общем, с ожогом дыхательных путей разобрались, он самостоятельно дышит, все о'кей. Проблемы с кишечником решаем в течение суток», - добавил он.

При этом, по мнению Алибасова-младшего, к понедельнику станет ясно, пойдет ли продюсер на поправку, или нужно принимать радикальные меры.

В настоящий момент музыкальный продюсер находится в реанимации НИИ имени Склифосовского, куда он попал после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Врачи скорой помощи и токсикологи незамедлительно приехали по вызову. У известного продюсера были диагностированы ожог пищевода IV степени и ожог желудка II степени.