В Москве убили мастера спорта по греко-римской борьбе

Сегодня ночью в Южном Бутово избили до смерти и утопили в пруду мастера спорта по греко-римской борьбе.

Известно, что 34-летний Сергей Чуев заступился за беременную женщину, к которой приставали хулиганы, передает РИА Новости.

Спортсмен сделал им замечание, в ответ злоумышленники начали жестоко избивать его, нанося удары руками и ногами по голове.

Инцидент произошел ночью в парке на Южнобутовской улице, на берегу пруда. Избитый спортсмен упал в воду, но хулиганы не успокоились и продолжали избивать мужчину, пока он не скрылся под водой. После этого нападавшие сбежали.

В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.