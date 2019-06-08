Полыхающие здания исправительной колонии под Екатеринбургом попали на видео

Пожар в исправительной колонии на территории Свердловской области попал на видео. Кадры были опубликованы в социальной сети «ВКонтакте».

В ролике видно, как в небо поднимается черный столб дыма. При этом у его основания видны языки пламени.

Как ранее уточнили в пресс-службе МЧС РФ, площадь возгорания составляет две тысячи квадратных метров. Огнем охвачены четыре жилых корпуса и производственное здание.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших нет. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.