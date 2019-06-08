Плавится асфальт: во многих регионах России отмечается аномальная жара

Почти на всей территории России установилась изнуряющая дара. Столбики термометров стремятся вверх, обновляя многолетние рекорды в различных регионах.

В Калининградской область в связи с этим участились вызовы скорой помощи. Люди не выдерживают пекла из-за которого у них обостряются хронические заболевания.

Хуже всего приходится жителям страдающим гипертонией, ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщает «Новый Калининград».

В Калуге столбик термометра прочно обосновался в районе тридцатиградусной отметки и такая погода сохранится на протяжении всех выходных, предупреждают синоптики.

Схожая ситуация в Ивановской области, где воздух прогрелся до аномальных 32 градусов по Цельсию, что на семь градусов выше климатической нормы, пишет Ivanovo News.

По настоящему испепеляющей жара стала во Владимирской области, где в связи с резким потеплением введен особый противопожарный режим.

Сотрудники государственного надзора в этим выходные будут дежурить в садово-дачных кооперативах и напоминать их жителям о правилах безопасности и недопустимости разведения открытого огня.

На юге и западе области пожарные подразделения приведены в состояние повышенной готовности, сообщает издание «Хронометр Владимир».

А в Воронежской области, где объявлено штормовое предупреждение, сотрудники ГУ МЧС рекомендуют гражданам не выходить из дома, держать окна закрытыми и активнее использовать вентиляторы и кондиционеры.

Чтобы минимизировать последствия перегрева организма медики советуют пить больше жидкости и ограничить физическую активность.

В Нижегородском регионе, где жара установилась на отметке в 33 градуса, количество природных пожаров уже возросло, констатирует «НТА Приволжье».

Из-за перегрева трансформаторных подстанций возможны отключения электроэнергии, кроме того, из-за деформации железнодорожного полотна, вызванной высокими температурами, вероятный сбои в работе железнодорожного транспорта.

Жителей Московского региона также предупредили о надвигающейся сильной жаре. По сообщениям МЧС РФ, в субботу, 8 июня, температура воздуха в российской столице поднимается до +33 градусов.

В МЧС порекомендовали москвичам использовать светлую одежду и не забывать про головные уборы.