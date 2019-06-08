Ученые выяснили сибирское происхождение американцев

Корни жителей Северной Америки обнаружены в Сибири. К такому выводу пришли ученые из международной команды исследователей, в которую входили и российские специалисты.

В частности, эксперты впервые изучили ДНК древнего населения Восточно-Сибирской Арктики, в результате чего сумели установить, каким образом люди расселялись в этой области 30 тысяч лет назад. Материал публикует журнал Nature.

Уточняется, что древние находки возрастом более 26,5 тысячи лет в Сибири обнаруживаются редко. Однако исследователи заинтересованы регионом не без оснований: в нижнем течении реки Яны российские ученые обнаружили Янскую стоянку, которая считается древнейшим следом пребывания человека в Арктике и уникальным объектом мирового культурного наследия.

Там были обнаружены три молочных зуба, два из которых содержали ДНК древнего человека. При этом никаких других останков людей найдено не было. Вероятнее всего, зубы были утрачены в результате естественного процесса их смены на постоянные.

© РАН Елена Павлова

Находки сохранились достаточно хорошо, чтобы ученые смогли «прочитать» ядерный геном человека: это ДНК всех хромосом, содержащих основную генетическую информацию о человеке. Таким образом, впервые удалось установить, кем были люди Янской стоянки.

Вторым важнейшим элементом исследования стали образцы ДНК из крупного фрагмента черепа человека возрастом 9,8 тысячи лет, который был найден в низовьях реки Колымы. Также ученые сумели «прочитать» еще 31 геном из находок, обнаруженных в разных районах Восточной Сибири, от рубежа голоцена до Средневековья.

В результате работы ученые выяснили, что на территории Восточной Сибири за последние 30 тысяч лет произошло не менее трех крупных миграционных событий. Причем во всех случаях приток нового населения происходил в направлении от юга к северу.

Исследователи полагают, что генетический облик древних жителей Северной Сибири был мозаичным: это были группы родственного населения, которые освоили обширные пространства Северной Евразии и Америки. В данном случае население играет роль «недостающего звена» для понимания генетики происхождения коренного населения Америки.

«Группа носителей генома древнего палеосибирского населения - это население, наиболее близкое к группам коренных американцев. Это первая находка такого рода за пределами США, столь генетически близкая к американским, по сути, недостающее звено в генетической истории коренного населения Америки», - уточняется в публикации.

В то же время, отмечают исследователи, в геноме обеих популяций имеется значительный вклад древнего населения севера Сибири - янских людей.