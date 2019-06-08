Глава ДНР озвучил причину роста обстрелов в Донбассе

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что с приходом к власти Владимира Зеленского число нарушений перемирия в Донбассе увеличилось.

Политик заявил в интервью РИА Новости, что у нового президента «слабый авторитет» среди украинских военнослужащих, поэтому он не может повлиять на прекращение обстрелов.

«Почему сейчас Зеленский не дает приказ о прекращении огня? По моему мнению, потому что у него слабый авторитет среди украинских боевиков, поэтому в этом плане он мало на что влияет», - заявил Пушилин.

Ранее, стало известно, что в Госдуме ждут конкретных шагов от Владимира Зеленского по прекращению огня в Донбассе и выполнению минских соглашений.

В России продолжают внимательно следить за ситуацией в Донбассе и документировать факты. СК РФ регулярно возбуждает уголовные дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны по фактам артиллерийских обстрелов Донецка и Луганска.