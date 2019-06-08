Бузова привела на музыкальную премию верблюдов

Певица и телеведущая Ольга Бузова поразила своих поклонников, появившись на красной дорожке премии «МУЗ-ТВ» на верблюде.

Для эффектного появления она выбрала наряд в восточном стиле, украшенном камнями. Позолоченный трон с бутафорскими фруктами несли несколько мужчин, тоже облаченных в восточные наряды. Сопровождали певицу четверо верблюдов в красивых, золоченых накидках.

Перед началом музыкального действа Бузова, по традиции, опубликовала несколько фотографий Instagram и попыталась объяснить, что именно она хотела сказать.

«Собаки лают – караван идет» - написала артистка.

Появление Бузовой на премии, стало настоящей сенсацией, так как никто не ожидал, что она устроит шоу еще до выступления.