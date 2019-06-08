Ученые назвали причину синдрома беспокойных ног

Специалисты Американской академии медицины сна обнаружили, что у всех людей с синдромом беспокойных ног, наблюдается чрезвычайно высокий уровень бактерий в тонком кишечнике. Результаты исследования опубликованы в издании Medicalxpress.

Синдром беспокойных ног является патологическим состоянием нервной системы, при котором у человека возникают неприятные ощущения в конечностях с непреодолимым желанием постоянно шевелить ими. Синдром мешают человеку спать и может привести к серьезной депрессии.

Пока врачи в большей половине случаев не могут определить непосредственную причину заболевания. Чаще всего оно возникает само по себе. Но в некоторых случаях, причиной синдрома беспокойных ног могут стать дефицит железа в организме, хроническая почечная недостаточность или беременность.

До исследований специалистов Американской академии сна, синдром изучали в Университете Пенсильвании. Тогда ученые предположили, что синдром беспокойных ног может быть причиной повышения риска смерти у женщин от сердечно-сосудистых заболеваний.