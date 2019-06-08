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Борисов сообщил об отсутствии влияния США на заказы российских С-400

Алексей Савелов
10:28 08.06.2019
Вице-премьер рассказал, что сегодня нет никаких опасений, что дефицит по экспорту С-400 возможен.
Борисов сообщил об отсутствии влияния США на заказы российских С-400
© Фото: Минобороны РФ

Россия не опасается, что требования США к ряду стран не покупать российские системы ПВО С-400 скажется на количестве иностранных заказов. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов на площадке Петербургского международного экономического форума.

«Пока мы не испытывали особого дефицита в заказчиках. Идет серьезная позиционная борьба, все действуют под нажимом американцев, но пока у нас нет никаких опасений, что у нас будет дефицит по экспорту С-400», - сказал он.

Ранее сообщалось, что Вашингтон угрожает Анкаре «самыми серьезными последствиями», в случае если Турция не откажется в двухнедельный срок от поставок С-400.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Способен уничтожать баллистические ракеты. На вооружении России стоит 16 полков С-400.

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