Борисов сообщил об отсутствии влияния США на заказы российских С-400

Россия не опасается, что требования США к ряду стран не покупать российские системы ПВО С-400 скажется на количестве иностранных заказов. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов на площадке Петербургского международного экономического форума.

«Пока мы не испытывали особого дефицита в заказчиках. Идет серьезная позиционная борьба, все действуют под нажимом американцев, но пока у нас нет никаких опасений, что у нас будет дефицит по экспорту С-400», - сказал он.

Ранее сообщалось, что Вашингтон угрожает Анкаре «самыми серьезными последствиями», в случае если Турция не откажется в двухнедельный срок от поставок С-400.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Способен уничтожать баллистические ракеты. На вооружении России стоит 16 полков С-400.