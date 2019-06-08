Борисов заявил, что подтверждения причин крушения Superjet из-за неисправности нет

Рыночный спрос на самолеты SSJ-100, несмотря на недавнюю катастрофу в Шереметьево, сохраняется как на внутреннем российском рынке, так и за рубежом. Никаких причин прекращать их выпуск нет. Об этом в кулуарах ПМЭФ-2019 сообщил вице-премьер России Юрий Борисов.

«Проект должен продолжаться, выпуск самолета никаких оснований прекращать нет», - сказал он.

Борисов пояснил, что на данный момент специалисты не нашли никаких подтверждений того, что авиакатастрофа с SSJ-100 произошла из-за неисправности самолета. В то же время российский вице-премьер подчеркнул, что предварительные выводы будет делать соответствующая комиссия.

«По моей информации, претензий к самолету, как к техническому средству, нет, и даже попадание в него молнии не привело к необратимым последствиям», - рассказал Борисов.

Вице-премьер напомнил, что самолет прошел российскую и европейскую сертификацию и целый цикл испытаний.

«Он по техническому заданию может выдержать перегрузку 3,8g, а было ближе к 6g, это уже не аварийная, а катастрофическая ситуация, ни одна конструкция такого выдержать не может».

По предположению вице-премьера РФ, катастрофа могла произойти из-за совокупности факторов.

Самолет SSJ-100 вылетел пятого мая из Шереметьево в Мурманск. Примерно через полчаса он вернулся в столичный аэропорт, где совершил аварийную посадку и загорелся. На борту воздушного судна находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Жертвами трагедии стал 41 человек.