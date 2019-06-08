Ты не пройдешь: миллиардер Прохоров встал на фейсконтроль на закрытой вечеринке на ПМЭФ-2019

Программа Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) включает в себя не только деловые разговоры, но и большую вечернюю программу. Миллиардер Михаил Прохоров организовал закрытое праздничное мероприятие, куда сложно было попасть даже при наличии билета. При этом он лично стоял на фейсконтроле и решал, кого пускать на вечеринку, а кого - нет.

В частности, в ночь на субботу, 8 июня, над Дворцовой площадью звучали лучшие оперные голоса мира, а именно: сопрано солистки венской оперы Аиды Гарифуллиной и тенор прославленного Андреа Бочелли. На бесплатный концерт пришли более 100 тысяч человек.

Культурная программа ПМЭФ-2019 - это не только классика под открытым небом среди архитектурных шедевров, но также закрытые вечеринки для VIP-гостей на любой вкус: от выступления группировки «Ленинград» в модном ресторане до танцев народов севера в закрытом «дворе-колодце».

В эту ночь прошло сразу несколько закрытых неофициальных мероприятий. На форуме выступали и «Сплин», и Григорий Лепс. Гостье экономического саммита Ладе Дэнс особенно приглянулся прием с участием Земфиры, которая в последнее время крайне редко появляется на публике.

После серьезных дневных переговоров и миллионных контрактов, такая ночь дает все возможности для отдыха.

Сегодня в Санкт-Петербурге проходит третий день Петербургского международного экономического форума, который начался еще 6 июня. В рамках ПМЭФ-2019 было запланировано 170 мероприятий деловой программы.

Президент РФ Владимир Путин провел на форуме два полных рабочих дня. У него состоялись переговоры с иностранными инвесторами, а также ряд двусторонних встреч с главами Болгарии, Армении и Словакии. Кроме того, в ПМЭФ-2019 принял участие генеральный секретарь ООН.