Опубликовано видео из тюрьмы, в которой содержится Ассанж

В Сети появилось видео из британской тюрьмы строгого режима Белмарш, в которой содержится основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.

На кадрах виден сам журналист и несколько других заключенных, с которыми он общается.

В настоящее время знаменитого узника перевели в больничное крыло тюрьмы, так как состояние его здоровья, после семилетнего заточения в посольстве Эквадора в Лондоне, значительно ухудшилось.

Известный всему миру разоблачитель и основатель сайте WikiLeaks был арестован 11 апреля этого года.

Полиция Великобритании вошла на территорию посольства Эквадора и вынесла журналиста оттуда на руках, после того, как президент латиноамериканской страны Ленин Морено отказался продлить Ассанжу срок политического убежища.

Суд в Лондоне приговорил Джулиана к 11 месяцам тюрьмы за нарушение условий выхода под залог.

Второго мая начались слушания по вопросу экстрадиции журналиста.

В США Ассанжу подготовили обвинения по 18 пунктам, в том числе и о нарушении закона о шпионаже.

В общей сложности основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы.

Ранее сотрудники посольства Эквадора передали США личные вещи Ассанжа, его архив, медицинскую карту, переписку и компьютер, на котором он работал.