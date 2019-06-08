В NASA представили план отправки на МКС космических туристов

В NASA опубликовали план по регулярной отправке с 2020 года космических туристов на Международную космическую станцию (МКС).

В сообщении говорится, что 2020 год - самый ранний срок реализации инициативы, в рамках которой на МКС в течении 30 дней будут находиться туристы.

Замдиректора американской части МКС Робин Гейтенс пояснила, что в планах организация максимум двух миссий в год с участием космических туристов.

Также отмечается, что NASA предоставит частным компаниям возможность заниматься на МКС коммерческой деятельностью с целью извлечения прибыли. Кроме того, такие полеты планируется осуществлять только на кораблях американского производства.

Ранее Роскосмос и Space Adventure подписали контракт о полетах туристов на МКС.