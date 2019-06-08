Сценарист «Чернобыля» удивился реакции российских зрителей

Сценарист сериала «Чернобыль» Крэйг Мазин остался доволен реакцией российского зрителя.

Об этом он рассказал в интервью изданию The Hollywood Reporter.

Он упомянул, что перед премьерой больше всего переживал из-за того, как фильм воспримут в России, на Украине и Белоруссии - в странах, которых трагедия на Чернобыльской АЭС коснулась непосредственно.

«Они признают, что мы создавали сериал с любовью и уважением к ним и изо всех сил старались передать детали верно. Думаю, с их точки зрения, западное производство чаще всего либо не может, либо не пытается этого сделать. То, что перенесли советские граждане, замечательные и смелые люди, то, что они сделали в ХХ веке и делают сейчас, просто удивительно, и очень меня вдохновляет», - заявил Мазин.

Ранее фильм удостоился лестных отзывов от министра культуры РФ Владимира Мединского.

На полях ПМЭФ-2019 он признался, что посмотрел несколько серий и остался доволен тем, с каким уважением к простым людям была выполнена кинокартина.

Не обошлось и без скандалов. Еще одна британская сценаристка «Чернобыля» раскритиковала создателей мини-сериала за отсутствие в нем чернокожих актеров.

При этом Карлу Мэри Свит нисколько не смутил тот факт, что в реальности все участники трагических событий были белыми.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, когда произошел взрыв на четвертом энергоблоке станции.

Тысячи квадратных километров на территории Украины и Белоруссии оказались заражены радиацией и непригодны для проживания и ведения хозяйства.