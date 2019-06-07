Американские СМИ сообщили о «неприятном сюрпризе» для США со стороны России

Дальний российский бомбардировщик Ту-22М3М сможет стать «неприятным сюрпризом» для США. Так оценило возможности новейшего российского бомбардировщика авторитетное американское издание The National Interest.

Поводом для «сюрприза» стало вооружение самолета новыми крылатыми противокорабельными ракетами Х-32, которые, по мнению автора, смогут представлять угрозу не только для кораблей ВМС США, но и для наземных объектов инфраструктуры, например мостов и электростанций.

Ранее в программе «Военная приемка» рассказали о возможностях Ту-22М3М, а также о том, какое место он займет в ядерных силах России.

Самолет Ту-22М3М является глубокой модернизацией Ту-22М3, в результате которой на самолете был установлен новый комплекс современного цифрового бортового радиоэлектронного оборудования на отечественной элементной базе.

Первый полет глубоко модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М совершил 28 декабря 2018 года.