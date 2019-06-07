СК РФ возбудил уголовные дела по фактам артиллерийских обстрелов Донецка и Луганска

В России продолжают внимательно следить за ситуацией в Донбассе, сбором и документированием фактов.

Сегодня Следственный комитет России возбудил пять уголовных дел о применении запрещенных средств и методов ведения войны по фактам артиллерийских обстрелов Донецка и Луганска. Об этом сообщил Следственный комитет России.

По данным следствия, военнослужащие ВСУ и Национальной гвардии в период с 30 мая по 1 июня произвели прицельный артиллерийский обстрел населенных пунктов Коминтерново, Ленинское, Веселое Донецкой области, а также поселка Донецкого Луганской области.

«В результате таких преступных действий украинских силовиков пострадали шесть человек, в том числе и малолетний ребенок», - заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Ранее ГСУ СК РФ возбудило три уголовных дела в отношении бойцов ВСУ, обстреливающих мирное население юго-востока Украины. Тогда атаке подверглись объекты гражданской инфраструктуры поселков Трудовская, Старомихайловка и Зайцево в окрестностях Донецка.