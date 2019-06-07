Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире конфликт в донбассе ТЕГИ

СК РФ возбудил уголовные дела по фактам артиллерийских обстрелов Донецка и Луганска

Тамара Астапенкова
09:04 07.06.2019
После обстрела населенных пунктов пострадал малолетний ребенок.
© Видео: СК РФ © Фото: Министерство обороны Украины

В России продолжают внимательно следить за ситуацией в Донбассе, сбором и документированием фактов.

Сегодня Следственный комитет России возбудил пять уголовных дел о применении запрещенных средств и методов ведения войны по фактам артиллерийских обстрелов Донецка и Луганска. Об этом сообщил Следственный комитет России.

По данным следствия, военнослужащие ВСУ и Национальной гвардии в период с 30 мая по 1 июня произвели прицельный артиллерийский обстрел населенных пунктов Коминтерново, Ленинское, Веселое Донецкой области, а также поселка Донецкого Луганской области.

«В результате таких преступных действий украинских силовиков пострадали шесть человек, в том числе и малолетний ребенок», - заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Ранее ГСУ СК РФ возбудило три уголовных дела в отношении бойцов ВСУ, обстреливающих мирное население юго-востока Украины. Тогда атаке подверглись объекты гражданской инфраструктуры поселков Трудовская, Старомихайловка и Зайцево в окрестностях Донецка.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата07.06.2019, 00:30
ВКС РФ четыре раза за неделю поднимались на перехват иностранных разведчиков
Дата07.06.2019, 05:01
«Ярсы» форсируют реку: кадры уникальных маневров в Сибири
Дата06.06.2019, 14:47
Клубы РПЛ поддержали увеличение числа участников чемпионата
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата07.06.2019, 06:04
Корабль «Смерч» с ракетами «Уран» вышел на ходовые испытания после модернизации
Дата06.06.2019, 08:20
Нормандская операция: как адмирал Харламов подтолкнул британцев к открытию Второго фронта
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
конфликт в донбассе
09:04 В стране и мире
Видео
СК РФ возбудил уголовные дела по фактам артиллерийских обстрелов Донецка и Луганска
11:50 В стране и мире
Видео
«Трусливые и беспощадные»: донбасский снайпер рассказал о поведении иностранных наемников
10:09 В стране и мире
Порошенко потребовал от Зеленского ответить за предложение о снятии блокады с Донбасса
02:47 В стране и мире
Видео
Кучма предложил отменить экономическую блокаду Донбасса
23:59 В стране и мире
Видео
Порошенко потребовал объяснений от Зеленского из-за Донбасса
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
09:04 В стране и мире
Видео
СК РФ возбудил уголовные дела по фактам артиллерийских обстрелов Донецка и Луганска
09:02 В стране и мире
Видео
Без чувств: в Новосибирске упавшего в обморок пассажира «выбросили» из трамвая
08:21 В стране и мире
Названы семь способов предотвратить болезни сердца
07:31 В стране и мире
На Украине рассказали о прямой зависимости от России
06:13 В стране и мире
Видео
Генконсульство РФ назвало несправедливым приговор Осиповой в США
События дня
События дня
Обострение конфликта в Косово
Современные технологии в деле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
СБУ нашла 4,5 тысячи таблеток экстази в детском мопеде
Видео
Полиция в Подмосковье шепотом разбудила подозреваемого из-за спящего ребенка: видео
Жуткая находка: под Самарой на берегу реки обнаружили множество человеческих останков
Видео
Алибасов составил новое завещание в реанимации
Видео
Раскрыто содержание завещания Алибасова
ФБР рассекретило документы по исследованию йети
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.