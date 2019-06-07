Десятки пилотов в России лишились работы из-за проблем с дипломами

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка рассказал, что после прокурорской проверки по факту авиакрушения лайнера Ан-148 «Саратовских авиалиний» десятки пилотов остались без работы. Трагедия случилась еще в феврале прошлого года.

В частности, проверка показала, что авиапилоты действительно окончили Южно-Уральский государственный университет, но учреждение не имело сертификата авиационного учебного центра. Более того, у вуза также отсутствовала утвержденная Росавиацией программа подготовки.

По этой причине, как уточняет газета «КоммерсантЪ», пилоты были лишены свидетельств и остались без работы. Позже они подали обжалования в суд, однако их иски были отклонены.

Рейс авиакомпании «Саратовские авиалинии» пропал с радаров через несколько минут после вылета из московского аэропорта Домодедово в Орск (Оренбургская область) 11 февраля 2018 года. Позже выяснилось, что лайнер потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Также известно, что на борту находился 71 человек: шесть членов экипажа и 65 пассажиров. Никто из них не выжил.