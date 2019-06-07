Названы семь способов предотвратить болезни сердца

Исследователи из Американского кардиологической ассоциации разработали список из семи правил, благодаря которым можно снизить вероятность появления сердечно-сосудистых заболеваний на 80%.

В частности, ученые рекомендуют отказаться от курения, придерживаться сбалансированного питания и умеренной физической активности, а также поддерживать нормальный вес тела. Вместе с тем рекомендуется контролировать уровень сахара в крови, кровяное давление и уровень холестерина.

Об эффективности методики сообщили также специалисты из Университета штата Пенсильвания: они проанализировали данные более 74 тысяч человек, которые приняли участие в исследовании Kailuan. При этом добровольцы три раза участвовали в клинических испытаниях.

В результате почти 19% участников сумели улучшить показатели сердечно-сосудистой системы в течение четырех лет, сообщает Medical News Today.

«Еще мы обнаружили, что у этих людей вероятность развития сердечных заболеваний в будущем оказалась на 79% ниже, чем у остальных», - сообщают ученые.

Эксперты добавили, что все семь правил одинаково важно соблюдать, что выяснилось в том числе после ряда тестов. Однако же, сетуют ученые, в США лишь 2% человек обращают внимание на эти факторы и придерживаются их.

Ранее другая группа ученых выявила главную причину преждевременной смерти. Причем она была обнаружена именно в сердце.