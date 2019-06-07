Без чувств: в Новосибирске упавшего в обморок пассажира «выбросили» из трамвая

В Новосибирске изучают обстоятельства инцидента на трамвайной остановке: там из вагона буквально выбросили лишившегося чувств пассажира. Двое мужчин грубо стащили его по ступенькам, в результате чего пострадавший даже потерял ботинок, а после этого положили пассажира на асфальт.

Позже один мужчина вернулся в салон, а другой отправился по своим делам. При этом за происходящим безучастно наблюдала вагоновожатая, которая потом уехала, оставив пассажира лежать на земле.

Пострадавшему помогли прохожие: они заподозрили у мужчины инсульт и вызвали скорую. Бригада прибыла примерно через полчаса и забрала его в больницу.

В Сети запись вызвала большой резонанс: возмущенные пользователи потребовали наказать водителя за то, что она оставила пассажира в опасности.