ПМЭФ-2019: что принес первый день форума и чего ожидать сегодня

Сегодня, 7 июня, начинается второй день работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). При этом участники мероприятия торопятся воспользоваться каждой минутой, хотя еще не прошло и половины программы.

Уже в 08:00 началась очередная церемония подписания: федеральный министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер и министр экономического развития РФ Максим Орешкин подписали декларацию о намерениях, которая называется «Партнерство для эффективности». На все у министров ушло лишь десять минут, потому что следом запланирована еще одна церемония.

Так проходит работа на всех площадках до позднего вечера. Накануне вечером президент РФ Владимир Путин встретился с лидерами международного инвестсообщества, где поделился соображениями о дальнейших планах развития российской экономики. Он привел цифры, которые только подогрели интерес инвесторов.

«Одним из таких инструментов является Фонд прямых инвестиций России. Мы создали эту структуру в 2011 году, и за этот период совместно Российский фонд прямых инвестиций проинвестировал свыше 1,5 триллиона рублей в проекты, которые реализуются практически во всех субъектах Российской Федерации. Причем - хочу обратить на это ваше внимание - доходность инвестиций превышает основные мировые индексы. Это около 15% годовых по всем проектам, в которых участвует РФПИ», - уточнил он.

Детали взаимовыгодного сотрудничества сегодня будут обсуждены в широком формате на пленарном заседании. Это центральное мероприятие всего экономического форума, на котором соберутся политики, министры, банкиры и инвесторы. До его начала ожидается Второй российско-китайский энергетический форум. Открывать его будут лидеры двух стран.

Накануне Путин и председатель КНР Си Цзиньпин побывали в Государственном университете Санкт-Петербурга. Там они посмотрели выставку книг, которые были переведены с китайского языка на русский. Ректор вуза Николай Кропачев вручил председателю КНР диплом почетного доктора.

После университета лидеры совершили речную прогулку, причем экскурсию по родному городу Путин провел сам. Катер сделал две остановки у крейсера «Аврора» и Эрмитажа.

Главным событием второго дня ПМЭФ станет пленарная сессия, в работе которой примут участие генсек ООН Антониу Гутерреш и Владимир Путин.

Ожидается, что президент России затронет проблемы мировой экономики и политики, а также подробно расскажет о реализуемых в нашей стране нацпроектах.

В первый день работы форума его участники подписали контракты на общую сумму 100 миллиардов рублей. Например, была достигнута договоренность о том, что РЖД вложит в развитие Петербургского железнодорожного узла значительные средства. «РусГидро» и китайская PowerChina заключили соглашение о строительстве гидроаккумулирующих электростанций в России. А МТС, шведская Ericsson и Татарстан решили вместе развивать технологии умных городов на базе сетей 5G.

Важные заявления на форуме сделал президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов: в интервью «Звезде» он сообщил, что новый атомный ледокол «Арктика», который должен стать самым большим и самым мощным в мире, готов к ходовым испытаниям.

Рахманов добавил, что еще два таких же судна - ледоколы «Урал» и «Сибирь» - достроят с интервалом в один год.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня.