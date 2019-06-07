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Сегодня Тереза Мэй уходит в отставку

Тамара Астапенкова
08:35 07.06.2019
О своем намерении покинуть пост лидера Консервативной партии Великобритании политик объявила еще 24 мая.
Сегодня Тереза Мэй уходит в отставку
© Фото: Xinhua, Globallookpress

Сегодня, 7 июня, Тереза Мэй покидает пост лидера Консервативной партии Великобритании, который она занимала с 11 июля 2016 года. При этом Мэй  остается в должности премьер-министра, пока в партии не определятся с ее преемником.

В выборной кампании собираются участвовать 10 представителей партии. По мнению экспертов, только у четырех кандидатов есть шансы на победу. Это  бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, действующий глава МИД Джереми Хант, бывший министр по выходу Великобритании из Евросоюза Доминик Рааб и министр окружающей среды Майкл Гоув.

Покинуть пост главы Консервативной партии, Мэй вынудили однопартийцы, недовольные представленным премьер-министром обновленным соглашением с ЕС по Brexit.

И 24 мая Тереза Мэй объявила о своем решении уйти в отставку. В конце своей прощальной речи у нее задрожал голос, и она чуть не расплакалась на глазах у публики, скрывшись в свою резиденцию.

За три года руководства партий, Мэй заработала репутацию неэффективного политика и прозвище «Тереза Maybe», - что значит «может быть». Став премьером, она обещала обеспечить благополучный выход Великобритании из Евросоюза, но сделать это не смогла. Мэй так и не удалось согласовать условия, на которых страна покинет ЕС. 

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