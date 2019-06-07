Отчим осужденной на 7 лет в США россиянки назвал происходящее «чудовищным судилищем»

Антони Филипюк, отчим гражданки РФ Богданы Осиповой, приговоренной к 7 годам заключения за «похищение» собственных детей, назвал процесс над ней «чудовищным судилищем».

«Это не суд, а судилище. Это чудовищное судилище… Это не для нее наказание, а для деток…» - приводят слова мужчины РИА Новости.

Россиянка Богдана Осипова была арестована в США за то, что увезла своих детей в Калининград. Еще в 2003 году она уехала в Америку по студенческой программе, где вскоре вышла замуж и получила второе, американское, гражданство. Но супруги быстро развелись, несмотря на рожденного сына. Спустя 10 лет Богдана вновь вышла замуж, родила дочь. И уже будучи беременной третьим ребенком, подала на развод, из-за насилия в семье. Пока шел бракоразводный процесс, беременная Осипова, вместе с сыном и дочерью, уехала на родину в Калининград. Там на свет появился ее третий ребенок, дочь. Но все ее дети имеют двойное гражданство.

В отсутствии жены, супруг получил полную опеку над детьми и объявил свою старшую, годовалую, дочь в розыск. В свою очередь, российский суд определил местом проживания детей – Россию.

В 2017-м Осипова прилетела в США, чтобы урегулировать отношения с супругом и разобраться в опеке над детьми. Однако, была арестована. Шестого июня 2019 года Федеральный окружной суд города Уичито приговорил Осипову к 84 месяцам заключения свободы. В ходе судебных разбирательств, стали известны условия, при которых Осипову могут амнистировать. Она должна содействовать возвращению двух дочерей, рожденных в браке с американским мужем.

Генеральное консульство РФ в Хьюстоне назвало несправедливым приговор россиянке и намерено добиваться его пересмотра.