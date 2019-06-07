На Украине рассказали о прямой зависимости от России

Украина полностью зависит от связей с Россией, а также неспособна от них отказаться. С таким заявлением выступил руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, Киев в настоящее время не способен улучшить свою энергетическую безопасность. И в этом вопросе он тоже полностью зависит от России.

Кроме того Спивак добавил, что Украина закупает российский уголь через Беларусь, а российский газ - через Европу.

«У нас сегодня существует прямая зависимость от России, и если бы она хотела, то могла бы, мягко говоря, повлиять на энергетическую безопасность целого государства», - добавил он.

Спивак отметил, что Украина не может обойтись без этих ресурсов.

«Мы у них даже запчасти покупаем для наших некоторых видов вооружения», - сообщил он.

Что же касается значительного числа украинских облэнерго, то они, по словам Спивака, также принадлежат российским компаниям. А они в свою очередь способны «одним движением устроить "катастрофу" на Украине».

«Они только винтик выключат, и трагедия может наступить, даже технологическая или техногенная катастрофа. Мы сегодня не соответствуем современным технологическим нормам защиты собственного государства», - заключил политик.

Ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского заявил, что Киев не может прекратить экономические отношения с Москвой, поскольку Украина получает экспортную выручку от поставок продукции в РФ, в связи с чем становится сильнее.