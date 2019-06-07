Генконсульство РФ назвало несправедливым приговор Осиповой в США

Генеральное консульство РФ в Хьюстона назвало несправедливым приговор россиянке Богдане Осиповой, согласно которому женщине предстоит семь лет заключения свободы за якобы похищение детей и вымогательство. Теперь диппредставительство намерено добиваться его пересмотра. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном ведомством в Twitter.

В частности, в публикации уточняется, что в городе Вичита на территории штата Канзас состоялся суд над матерью троих детей Богданой Осиповой, которую приговорили к аресту за то, что «она попросила своего бывшего мужа платить алименты».

«Считаем этот приговор несправедливым и негуманным, будем добиваться его пересмотра», - уточняется в сообщении.

Вместе с тем в генконсульстве назвали дело Осиповой «очередным случаем грубого нарушения прав российских граждан властями США».

«Генеральное консульство продолжит внимательно отслеживать ситуацию и будет задействовать для поддержки Богданы все имеющиеся в его распоряжении возможности», - подчеркнули российские дипломаты.

В четверг, 6 июня, Федеральный окружной суд города Уичито приговорил Осипову к 84 месяцам заключения свободы. Из них наказание за «похищение» детей составляет 36 месяцев, а остальной срок – за так называемое вымогательство.

Осужденная попала за решетку в США за то, что вывезла собственных детей на родину, в Калининград. Это произошло в 2014 году, когда женщина решила сменить место жительства. Российский суд постановил оставить ей двух детей от брака с американцем, а также определить их место жительства в РФ.

Однако, когда в 2017 году Осипова вновь приехала в США, то была задержана и помещена под стражу, так как местный суд постановил, что дети должны проживать с отцом.