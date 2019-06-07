Трамп рассказал, почему испортились отношения между Россией и США

Президент США Дональд Трамп считает, что отношения между Москвой и Вашингтоном были испорчены расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера, обвинявшего «русских хакеров» во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.

«Я думаю, что у нас могут быть хорошие отношения с Россией. Я думаю, что они были подпорчены лживой «охотой на ведьм». У меня могут быть хорошие отношения с Россией», - приводит слова Трампа ТАСС, ссылаясь на интервью телеканалу Fox News.

Роберт Мюллер два года вел расследование о «русском вмешательстве». И в апреле 2019 года Министерство юстиции США опубликовало доклад спецпрокурора об итогах расследования дела о вмешательстве россиян в выборы президента США в 2016 году. Однако, следствие не выявило, что члены кампании Трампа вступали в сговор или координировались с российским правительством.

В последних числах мая, стало известно, что Роберт Мюллер увольняется из министерства юстиции и закрывает свой офис, чтобы вернуться к частной жизни.