Горячее приветствие: жители Ирландии взбунтовались против визита Трампа

Тысячи жителей Дублина вышли на митинг против визита президента США Дональда Трампа в Ирландию. Демонстранты специально получили разрешение от авиационного управления, чтобы запустить в небо знаменитого надувного «Малыша Трампа», которого специально привезли из Лондона, чтобы позлить американского лидера.

Митингующие обвинили главу Белого дома в расизме, отрицании глобального потепления и жестко раскритиковали слова президента США о необходимости возвести стену между центральной и северной Ирландией.

При этом участниками скандала стали также старшие сыновья Трампа: пока президент участвовал в переговорах, они устроили тур по ирландским пабам и в каждом пытались угостить всех посетителей. На вопрос жителей о том, каково «прогуливать» деньги американских налогоплательщиков, Эрик и Дональд-младший заявили, что им все равно, и они просто хотят повеселиться и хорошо провести время.