Мусорные контейнеры в России будут сдавать в лизинг

Операторы по вывозу коммунальных отходов смогут воспользоваться программой субсидированного лизинга по мусорным контейнерам. Об этом сообщил в среду, 5 июня, генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), как передает 360tv.ru.

«Мы договорились с крупнейшими лизинговыми компаниями страны, чтобы они включили контейнеры в комплексный состав лизингового продукта, чтобы региональные операторы обновили свои фонды», — сказал Буцаев.

Он добавил, что уже определен механизм, который позволит регионам найти средства на замену контейнеров.

Реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами стартовала в России 1 января. Теперь ответственность за обращение с мусором несут крупные региональные операторы, отобранные властями по конкурсу.