В Перми завели дело на гимназию с завышенным проходным баллом для девочек

Два административных дела возбуждено против руководства одной из лучших гимназий Перми. Причиной тому стала гендерная дискриминация при поступлении в первый класс.

В частности, проходной балл для девочек был выше, чем для мальчиков. Такие правила установила приемная комиссия.

Прокуратура начала проверку по данному факту, по результатам которой нарушения прав детей подтвердились. В итоге директору гимназии объявили выговор, а в учебном заведении нашли дополнительные места: специально для девочек, хорошо сдавших вступительные экзамены.

Престижная школа уже попадала в новостные сводки и раньше: в начале этого учебного года гимназию и ее директора оштрафовали за незаконное отстранение от занятий ученицы, которая покрасила волосы в розовый цвет и пришла на уроки без формы.

Ранее местный портал «59.ru» опубликовал на своем сайте обращение матери одной из девочек, поступающих в первый класс данной школы. Утверждалось, что проходной балл для поступления в школу для мальчиков оказался ниже, чем для девочек: для будущих первоклассников он составлял 65,7, а для первоклассниц - 69,1.

Таким образом, в список поступивших не вошло около 20 девочек, что и вызвало возмущение родителей.