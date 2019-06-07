Wikileaks: Минюст США приготовил новое обвинение против Ассанжа

В министерстве юстиции США подготовили новое обвинение основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовала организация в своем Twitter.

Новое обвинение заменит предыдущее до истечения срока, отведённого на рассмотрение запроса об экстрадиции Ассанжа 14 июня. В качестве основного свидетеля привлечен бывший информатор ФБР Сигурдур Тордарсон.

Летом 2010 года шведской прокуратурой был выписан ордер на арест Джулиана Ассанжа, обвиненного в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Журналист все обвинения категорически отрицал. С июня 2012 года основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Одиннадцатого апреля 2019 года Ассанжа задержали после того, как посольство Эквадора отказало ему в убежище.

Суд в Лондоне приговорил Джулиана к 11 месяца тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. Второго мая начались слушания по вопросу экстрадиции журналиста.

В США Ассанжу подготовили обвинения по 18 пунктам, в том числе и о нарушении закона о шпионаже. В общей сложности основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы.