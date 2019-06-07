СМИ: авианосец США оказался несовместим с истребителями F-35

Новейший американский авианосец CVN-79 John F. Kennedy оказался несовместим с истребителями пятого поколения F-35.

В связи с этим Конгресс США может запретить его эксплуатацию.

Выяснилось, что новые самолеты не могут взлетать с палубы авианосца и совершать посадку из-за несовместимости с электромагнитной катапультой EMALS и аэрофинишером AAG, сообщает The Drive.

Данное обстоятельство послужило поводом для внесения в проект оборонного бюджета США на 2020 год пункта о возможной приостановке программы строительства авианосцев класса Ford, пока не будет доказано, что F-35 смогут с них взлетать.

Между тем, первый корабль CVN-78 Gerald R. Ford, заложенный в 2009 году обошелся казне США в рекордные 12,9 миллиарда долларов. Судно было передано флоту в 2017 году.

Всего же Пентагон намерен закупить от 10 до 12 таких авианосцев. Первые экземпляры должны поступить на вооружение до 2027 года.