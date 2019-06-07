Нацпроекты, ООН и пленарная сессия: каким будет второй день ПМЭФ-2019

Сегодня второй день Петербургского экономического форума. Его главным событием станет пленарная сессия, в работе которой примут участие генсек ООН Антониу Гутерриш и президент РФ Владимир Путин.

Как ожидается, российский лидер будет говорить о проблемах мировой экономики и политики, а также подробно расскажет о реализуемых в нашей стране нацпроектах.

В первый день работы форума его участники подписали контракты на общую сумму 100 миллиардов рублей.

Например, достигнута договоренность о том, что РЖД вложит в развитие Петербургского железнодорожного узла значительные средства.

Компания «Русгидро» и китайская Power China заключили соглашение о строительстве гидроаккумулирующих электростанций в России, а МТС, шведская Ericsson и власти республики Татарстан решили вместе развивать технологии «умных городов» на базе сетей 5G.

Программа форума не ограничивается исключительно деловыми мероприятиями.

Накануне вечером Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин совершили речную прогулку и с воды осмотрели основные достопримечательности Санкт-Петербурга. Экскурсию по своему родному городу глава государства провел сам.

Во время прогулки президент России и председатель КНР сделали незапланированную остановку у крейсера «Авроры», поднялись на борт корабля-музея и ознакомились с развернутой там выставкой.