«Ярсы» форсируют реку: кадры уникальных маневров в Сибири

В Новосибирской области военнослужащие ракетный войск стратегического назначения в ходе учений отработали переправу «Ярсов» через водную преграду. Пока небольшую - в ходе этих маневров отработана переправа через неширокую сибирскую реку Порос. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

«В ходе учения в Новосибирской области отработана переправа через реку Порос колонны крупногабаритной техники, в составе которой находились автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) "Ярс"», - говорится в сообщении Минобороны.

По замыслу учений, условные боевики уничтожили дороги, заминировали участки лесных дорог, в том числе. мосты через реки. Ракетчикам поступила вводная об изменении маршрута движения, которая требовала применения сил и средств инженерных подразделений ракетного соединения.

Так, с помощью тяжелого путепрокладчика военнослужащие проделали проходы среди лесного массива, передвижные ядерные комплексы формировали реку, а после - преодолели участок зараженной местности.

Ранее «Звезда» публиковала видео учений с участием ПГРК «Ярс».