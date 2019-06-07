СМИ: США отказались обучать турецких пилотов для полетов на F-35

Пентагон принял решение прекратить подготовку турецких пилотов для обучения на американских истребителя F-35.

За океаном не скрывают, что основная причина такого недружественного по отношению к партнеру по НАТО шага, стремление официальной Анкары закупить в России комплексы ЗРК С-400, сообщает Reuters.

Вашингтон считает, что появление у Турции современных оборонительных систем российского производства представляет угрозу для истребителей США нового поколения, которые Турция также планирует приобрести.

Официальные лица в Вашингтоне недвусмысленно дали понять турецким властям, что им придется выбирать что либо одно.

Между тем, в Кремле чрезвычайно негативно отнеслись ко всем ультиматумам, включая требования США к Турции отказаться от сделки с РФ по С-400.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он же ранее заявил, что поставки зенитных ракетных систем С-400 для Турции идут раньше запланированных сроков по просьбе Анкары.

Сделка по продаже ЗРК С-400 была заключена в 2017 году. Ее сумма составила 2,5 миллиарда долларов.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - 5 минут. Способен уничтожать баллистические ракеты. На вооружении России стоит 16 полков С-400.