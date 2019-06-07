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Возвращение промышленности: в Алеппо заработали два крупных лакокрасочных завода

Даниил Левин
04:43 07.06.2019
Сырье на них уже сегодня поставляется из ряда стран, в том числе, и из России.
Возвращение промышленности: в Алеппо заработали два крупных лакокрасочных завода
© Фото: ТРК Звезда

В промышленном районе Шейх Наджар начал работу единственный в Алеппо завод по производству клея ПВА. Мощность завода - семт тонн готовой продукции в день. Сырье поставляется из России, Китая и Кореи.

Работа идет в три смены, а продукция сейчас идёт в магазины по всей Сирии. Все оборудование сирийское. часть из которого владелец предприятия сконструировал сами. Продукция пользуется огромным спросом: завод планирует расширяться и увеличить производство до 21 тонны в день.

Все работники предприятия - местные жители, которых приняли на работу и обучили. Также, неподалеку работает завод лако-красочных изделий «Жлеляти». Завод производит 11 цветов красок на масляной основе для внутренней отделки помещений, краски для дерева и металла. Сырье для производства поставляется из Индии, Китая и России. Предприятие производит более пяти тонн красок в день. Во время войны завод не работал, а часть оборудования украли боевики. Сейчас здесь работает 20 человек, что втрое меньше, чем до войны. 

Такое большое производство, множество приборов и станков. А поддерживает работу автоматики всего один человек. Абдуллахед Захдан обходит предприятие, внимательно осматривает каждый монитор. Вся техника - сирийского производства - отражённые механизмы работают, как часы.

«Предприятие удалось открыть только после окончания боевых действий. Клей необходим для всех, кто восстанавливает своё жильё. Продажи идут отлично! В Алеппо только мы производим клей такого хорошего качества», - сказал Абдуллахед Захдан, инженер.

Чтобы убедится в этом, сотрудники проверяют свойства продукции прямо на месте. Оборудована целая лаборатория со всевозможными приборами.

На этом предприятии работа бурлит в прямом смысле слова. Капли яркой краски всех цветов радуги повсюду - и на станках, и на форме сотрудников. Деятельность - очень сложная. Резкий запах продукции пропитывает волосы, одежду насквозь. Но главное - для этих людей то, что работа есть, и зарплату платят вовремя. А значит главы семей смогут прокормить своих родных.

«Нашу продукцию можно использовать для покраски и автомобилей, и мебели, и зданий. Отбоя от клиентов сейчас нет - всем нужна краска для ремонта. Во время войны цеха пришлось оставить. После окончания мы покупали новое оборудование, а что еще сложнее - заново искали и обучали людей», - говорит Яхья Сауан, руководитель цеха.

Похожая фабрика есть и на окраине Дамаска. Даже вовремя боёв за город здесь не прекращалось производство. Объёмы сейчас, конечно не те, что до войны, но спрос на краску сейчас растёт и цеха постепенно возвращаются к былым масштабам. Примечательно, что большую часть компонентов завод получает из России.

«Этот материал мы получаем из России. Называется он оксид титана. В Сирии его пока невозможно произвести. А нам его нужно 400 тонн ежегодно», - сказал Назим Будрус, директор предприятия.

Штат здесь полностью укомплектован: 130 человек ежедневно выпускают почти три тонны красок для самого разного применения. А после того, как началось субсидирование от государства, - планируют увеличить это объем выпускаемой продукции вдвое.

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