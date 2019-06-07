Царский сюрприз: в Эстонии нашли клад в снаряде времен Первой мировой

В Эстонии нашли снаряд времен Первой мировой войны, в котором вместо взрывчатки находились банкноты времен последнего русского императора Николая II. Более пяти тысяч царских рублей пролежали в земле более века, однако не потеряли своей сохранности.

Болванку обнаружили строители на пустыре, после чего сразу же вызвали саперов. Последние то и обнаружили внутри 150-миллиметрового снаряда тайник, в котором находилось больше пяти тысяч рублей начала прошлого века.

Отмечается, что все купюры - в отличном состоянии. Саперы передадут находку историкам, которым придется теперь поломать голову над вопросом: чья это заначка и от кого же ее прятали?

Ранее в московской квартире нашли клад с монетами XIX века.