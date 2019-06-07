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Названы условия освобождения приговоренной к семи годам в США россиянки

Ян Брацкий
04:32 07.06.2019
В ходе судебных слушаний Осипова дала согласие на возвращение младших детей в США, однако российский суд, разрешение на их вывоз за границу не дал.
© Видео: ТРК «Звезда»

Россиянку, осужденную в США за «похищение» собственных детей могут амнистировать.

Главное условие - ее содействие возвращению в Штаты двух общих с бывшим мужем-американцем дочерей.

Такое заявление сделал судья Федерального окружного суда города Уичито.

«Судья назвал условием ее освобождения не возвращение детей, а попытки их вернуть, желание, действия Богданы Осиповой, способствующие их возвращению», - цитирует ТАСС одну из участниц общественной группы поддержки Богданы, присутствующей на заседании.

Ранее стало известно, что россиянку приговорили к семи годам лишения свободы за то, что она вывезла в Россию детей от брака с гражданином США, который к тому моменту подал на развод.

История началась в 2014 году, когда женщина решила вернуться в Калининград, тогда же российский суд принял решение оставить детей с матерью.

В сентябре 2017 года Осипова прилетела в США, чтобы решить вопрос о совместной опеке над детьми со своим бывшим супругом, однако была арестована и помещена под стражу в рамках возбужденного против нее уголовного дела.

Богдане Осиповой грозило до 83 лет лишения свободы, а также до 1,25 миллиона долларов штрафа.

Все это время женщина содержалась в тюремной психиатрической больнице, поскольку ее состояние требовало медицинского обследования для подтверждения вменяемости.

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