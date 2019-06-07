«Символ справедливости»: Москалькова навестила раненого дипломата из России в Сербии

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова в ходе своего визита в Сербию навестила раненого в Косово россиянина, сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова.

Он сейчас проходит лечение в Военно-медицинской академии в Белграде. Москалькова принесла больному цветы и фрукты, а также пожелала скорейшего выздоровления.

«Вся Россия следит за вашим состоянием и сегодня вы у нас символ справедливости, силы и мира», - сказала Москалькова в беседе в раненным сотрудником миссии ООН.

Михаил Краснощеков пострадал 28 мая в ходе спецоперации полицейского спецназа самопровозглашенного Косово.

Его бойцы вторглись на север края под предлогом борьбы с организованной преступностью.

Местные сербы выставили баррикады и началась стрельба.

В ходе беспорядков пострадали трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, в их числе Михаил Краснощеков.