«Союзмультфильм» планирует продать новое «Простоквашино» в Китай

Студия «Союзмультфильм» ведет переговоры с китайскими партнерами по поводу продажи первого сезона мультсериала «Возвращение в Простоквашино».

Уже этим летом его представят на анимационном рынке в Анси.

Об этом стало известно в кулуарах ПМЭФ-2019 от председателя правления учреждения Юлианы Слащевой.

«У нас есть большие планы по международным продажам "Простоквашино". Мы ведем переговоры с Китаем, со стороны стран Восточной Европы также видим большой интерес. Единственное их пожелание - большее количество серий. Сейчас их 15. Планируется, что до середины следующего года будет создано 30. Международные коллеги хотели бы покупать сезон целиком и просят ускорить производство», - цитирует РИА Новости заявление Слащевой.

Первые серии обновленного мультфильма увидели свет весной прошлого года, тогда же «Союзмультфильм» запустил официальный YouTube-канал, где теперь публикуются новые эпизоды.