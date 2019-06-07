До неузнаваемости: ученые рассказали, как глобальное потепление изменит Сибирь

Дальнейшее повышение среднегодовых температур изменит климат Сибири до неузнаваемости.

Об этом предупреждают российские и американские климатологи.

По их словам, если мировая тенденция на увеличение выброса парниковых газов не изменится, то это произойдет уже к 2080 году, сообщает Environmental Research Letters.

«Январские температуры в Сибири вырастут на 9 градусов Цельсия, июль станет жарче на 5,7 градуса, а уровень осадков повысится на 140 миллиметров. В результате этого площадь вечной мерзлоты сократится на 25%», - предупреждает научный сотрудник Института леса СО РАН в Красноярске Елена Парфенова.

За последние годы, отмечают эксперты, температура в Заполярье выросли на 6-7 градусов, а таяние вечных льдов уже привело к смещению климатических поясов и «переезд» связанных с ними представителей флоры и фауны.