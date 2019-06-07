Три человека погибли в Липецке в ДТП с автобусом
По предварительным данным причиной ДТП послужило грубое нарушение правил дорожного движения водителем легкового автомобиля.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: чп 48, vk
Три человека погибли в результате массового дорожно-транспортного происшествия в Липецке, где столкнулись пассажирский автобус и две легковушки: «ВАЗ-2109» и «Мазда».
Трагедия произошло на трассе Липецк-Елецк у села Кулешовка Липецкого района, сообщает gorod48.ru
Прибывшие на место происшествия сотрудники ДТП вызвали спасателей со специальным гидравлическим оборудованием, так как открыть двери искореженных автомобилей самостоятельно они сне смогли.
В результате аварии погибли две женщины, одна из которых 1995 года рождения и 27-летний мужчина. Личность еще одной погибшей не установлена. Все они находились в салоне отечественного авто.
Пассажиры автобуса не пострадали и продолжили свой путь к месту назначения.