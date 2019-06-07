Три человека погибли в Липецке в ДТП с автобусом

Три человека погибли в результате массового дорожно-транспортного происшествия в Липецке, где столкнулись пассажирский автобус и две легковушки: «ВАЗ-2109» и «Мазда».

Трагедия произошло на трассе Липецк-Елецк у села Кулешовка Липецкого района, сообщает gorod48.ru

Прибывшие на место происшествия сотрудники ДТП вызвали спасателей со специальным гидравлическим оборудованием, так как открыть двери искореженных автомобилей самостоятельно они сне смогли.

В результате аварии погибли две женщины, одна из которых 1995 года рождения и 27-летний мужчина. Личность еще одной погибшей не установлена. Все они находились в салоне отечественного авто.

Пассажиры автобуса не пострадали и продолжили свой путь к месту назначения.