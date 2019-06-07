«Работы на пять недель»: Миллер оценил сроки работы над «Северным потоком - 2» в Дании

Проект строительства магистрального трубопровода по дну Балтийского моря «Северный поток-2» профинансирован на 80%.

Об этом на полях ПМЭФ-2019 сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Речь о капитальных затратах, которые необходимо, чтобы построить газопровод, без стоимости финансирования, подчеркнул Миллер в интервью РИА Новости.

Что касается протяженности будущих нитей, то работы выполнены на 57,2% и каждый день рабочие продвигаются дальше, добавил глава российского газового гиганта.

Алексей Миллер также оценил сроки прокладки труб на датском участке, отметив, что реальный срок работ не превысит пять недель.

«Участок, который в Дании есть, даже независимо от маршрута, он очень короткий, плюс-минус 130 километров. Реально самой работы в датском секторе - это максимум пять недель», - заверил Миллер.

Проект «Северный поток - 2» предполагает прокладку двух нитей трубопровода по дну Балтийского моря из России в Германию.

Предполагаемая мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год.

Трубы будут проложены в территориальных водах или исключительных экономических зонах пяти государств. Помимо России, это Германия, Дания, Финляндия и Швеция.

На сегодняшний день официальный Копенгаген является единственной столицей, не давшей своего согласия на проведение работ.

На этот случай разработан альтернативный маршрут прокладки газопровода.