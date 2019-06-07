Реки вместо улиц: опубликованы кадры наводнения в Крыму

Проливные дожди пришли в Крым, в результате чего некоторые районы полуострова оказались буквально затопленными. Кадры наводнения начали активно публиковать пользователи социальных сетей.

На размещенной во «ВКонтакте» видеозаписи, снятой жительницей Севастополя, видно, как улицы города-героя превратились в настоящие реки, по которым вынуждены «плыть» затопленные до дверей автомобили.

На фотографиях, сделанных в другом районе Крыма, можно разглядеть, как в одном из дворов вода практически полностью поглотила стоящие машины: из грязной пучины виднеются только лобовые стекла и крыши транспортных средств.

© ДОСКА ПОЗОРА ЯЛТЫ, vk

Утром 7 июня МЧС по Республике Крым предупредило жителей и отдыхающих на полуострове, что в скором времени ожидаются сильный ливень, грозы и крупный град. В ведомстве рекомендовали гражданам отказаться от поездок и по возможности остаться дома.