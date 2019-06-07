На Украине объяснили, почему сериал «Чернобыль» снимался за границей

Основные съемки телесериала «Чернобыль» проходили за рубежом по причине не совершенства украинского законодательства, которое не предусматривает возвращения государством производителю части средств, затраченных на кинопроизводство.

С таким заявлением на своей странице в Facebook выступил глава Госкино Украины Филипп Ильенко.

«У нас до сих пор нет cash rebates, то есть возвратов государством производителю части произведенных расходов на съемку фильма, которые существуют в большинстве стран Европы и мира. Мы давно предлагаем запустить такую систему и по нашей инициативе даже был озвучен проект и теперь необходимо внести изменения в Бюджетный кодекс Украины. Надеюсь народные депутаты осознают насколько это важно», - написало Ильенко.

Ранее телесериал удостоился похвалы от министра культуры РФ Владимира Мединского, который посмотрел несколько серий и отметил, что фильм выполнен с вниманием к простым людям.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, когда произошел взрыв на четвертом энергоблоке станции.

Тысячи квадратных километров на территории Украины и Белоруссии оказались заражены радиацией и непригодны для проживания и ведения хозяйства.